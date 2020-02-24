مختار مختار: أصبحنا ملطشة للعالم.. مصر كلها تعلم أن الزمالك لا يريد خوض القمة .. فيديو

انتقد مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ما حدث اليوم في استاد القاهرة، متسائلًا عن السبب في حدوث هذا الشكل أمام العالم بعد انسحاب الزمالك من مباراته أمام الأهلي.





واعتبر الأهلي فائزًا على الزمالك بنتيجة 2/0، بعدما انسحب الأبيض من اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدم الذهاب إلى الملعب.





وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الأهلي": "ما يحدث شيء غير مسبوق، ولأي سبب يحدث كل هذا ونكون بهذا الشكل أمام العالم، الأمور واضحة من البداية، وهي أن الزمالك لا يريد لعب المباراة ومصر كلها تعلم ذلك، والذي يحدث فوق الوصف".





وواصل: "ما هو السبب الذي يوصل مصر أن تكون بهذا الشكل؟، لماذا نتحمل كل ذلك ونكون (ملطشة للعالم) في الكلام، هناك شخص ذهب يسأل حكم المباراة عن رأيه في الأحداث، وكان رده (لم أر ذلك من قبل)، لا بد أن تكون هناك وقفة".





استكمل: "الزملكاوية نفسهم لا يقبلون ذلك، وأين المسئولية؟".



