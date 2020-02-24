AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مختار مختار: أصبحنا ملطشة للعالم.. مصر كلها تعلم أن الزمالك لا يريد خوض القمة .. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:55 م
محمد رشاد
انتقد مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ما حدث اليوم في استاد القاهرة، متسائلًا عن السبب في حدوث هذا الشكل أمام العالم بعد انسحاب الزمالك من مباراته أمام الأهلي.

واعتبر الأهلي فائزًا على الزمالك بنتيجة 2/0، بعدما انسحب الأبيض من اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدم الذهاب إلى الملعب.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الأهلي": "ما يحدث شيء غير مسبوق، ولأي سبب يحدث كل هذا ونكون بهذا الشكل أمام العالم، الأمور واضحة من البداية، وهي أن الزمالك لا يريد لعب المباراة ومصر كلها تعلم ذلك، والذي يحدث فوق الوصف".

وواصل: "ما هو السبب الذي يوصل مصر أن تكون بهذا الشكل؟، لماذا نتحمل كل ذلك ونكون (ملطشة للعالم) في الكلام، هناك شخص ذهب يسأل حكم المباراة عن رأيه في الأحداث، وكان رده (لم أر ذلك من قبل)، لا بد أن تكون هناك وقفة".

استكمل: "الزملكاوية نفسهم لا يقبلون ذلك، وأين المسئولية؟".

أوضح: "عندما تكون داخل بيتك افعل ما تريده، لكن أنت مسئول عن نادي ونادي وكبير وتأخذ قرار يسيء للبلد بهذا الشكل.. أليس يكفي ما حدث في مباراة القمة الماضية في الإمارات ، أتمنى من المسئولين أن تكون هناك وقفة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم نكن نسعى التعاقد معه.. القيعي يستشهد بواقعة الحضري في تعاقد الأهلي مع كهربا

عبد الحليم علي: جماعية أداء لاعبي الزمالك ساهمت بشكل قوي في التتويج بالسوبر..فيديو

الناس لازم تتعلم الأدب.. محمد الباز عن شغب السوبر: خيبة شوهت صورتنا أمام العالم

إمام عاشور: لم أقصد الاعتداء على وليد سليمان وما حدث نرفزة ملعب

خالد بيومي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك

مليون جينه .. عقوبات جديدة على نادي الزمالك بسبب مباراة القمة

ترشيحاتنا

أحمد حسن: ما يحدث مهزلة.. والمشهد بمثابة عار

هيحرر محضر.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موقف الزمالك من القمة 120

كله محسوب بالورقة والقلم.. مرتضى منصور: مفيش نقطة هتتخصم من الزمالك

فاكرة نفسها هيفاء وهبي.. أحمد فلوكس يفضح سيدة طلب الزواج منها

أنا بتاع ربنا.. مرتضى منصور لأحمد موسى: ارادة الله هي من منعت الزمالك من الوصول للقمة

تامر أمين عن انسحاب الزمالك من القمة: فضيحة أكبر من مباراة السوبر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار