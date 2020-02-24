شاهد.. رواد التواصل يسخرون من الزمالك بعد هروبه من مواجهة الأهلي

سادت حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تهرب نادي الزمالك من مباراته مع نادي الاهلي في مباراة القمة التي كان من المقرر عقدها اليوم.

ونشر رواد التواصل كومكسات ساخرة، حل لاعبي الزمالك ورئيس النادي، مقتبسين مشاهد من فيلم الناظر حين احاول الفنان سلمان عيد تتويه الطلاب عن المسابقة ، حيث استبدل رواد مواقع التواصل صورة سيلمان عيد بالمستشار مرتضى منصور، للسخرية من موقف لنادي اليوم و انسحابه من المباراة بحجة الأمطار.

ودارت موجة من السخرية بعد تهرب نادي الزمالك من مباراة اليوم مع منافسه الأهلي، في موقف أغضب العديد من مشجعي الكرة مفسرين هذا الأمر باستهانة نادي الزمالك بتلك المباراة.