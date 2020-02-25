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سيارات

خصم ٤٠٠٠ على موديلات شانجي ٢٠٢٠.. تعرف على الأسعار الأصلية والمواصفات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:01 ص
شانجي
شانجي
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عزة عاطف
كشفت شركة بودي جروب وكيل سيارات شانجي في مصر خصم على موديلات شانجي M50S الـMPV متعددة الأغراض وقالت أن الخصم لفترة محدودة بواقع 4000 جنيه على موديل 2020 من السيارة.


 حيث تتوفر السيارة في الوقت الحالي بسعر 185 ألف جنيه بدلًا من سعر 189 ألف جنيه طوال فترة العرض، كما أكدت الشركة توفير 40 ألف جنيه على نظام التقسيط للسيارة.


تأتي شانجي M50s موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصان وموتور شانجي بايك وناقل مانيوال مع نظام دفع خلفي وكاتينة جنزير ، ويتوفر للسيارة تجهيزات تشمل (تكييف امامى و خلفى- باور ستيرنج - 4 زجاج كهرباء - زجاج فاميه خلفي - كاوتش مقاس 15- مفتاح ريموت - 8 راكب - لمبة صالون خلفي).


أما الفئة الأولى من السيارة موديل 2019 فلا تزال متاحة بمحرك 1400 سي سي بموتور شانجي سوزوكي وكاوتش مقاس 14 وتكييف أمامى و خلفى وتتسع الي 8 راكب- بسعر ١٨٣ ألف جنيه لفترة محدودة.

 
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