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تعليم

جامعة أسيوط: قرار تعطيل الدراسة يسري على العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:16 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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قســم التعليــــم

أعلنت جامعة أسيوط تعطيل الدراسة والعمل غدا الثلاثاء ذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية وذلك لسوء الأحوال الجوية.


وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمفوض بالقيام بعمل رئيس الجامعة، بأن قرار تعطيل الدراسة والعمل من المقرر تطبيقه على كافة العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات وقطاعات الجامعة .


وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط على أن يتم مراعاة انتظام سير العمل فى مستشفيات أسيوط الجامعية والوحدات الخدمية وفقا للقواعد المعتادة والمنظمة لنوبات العمل.


ونوه الدكتور شحاتة غريب إلى أن القرار يتضمن كذلك أرجاء كافة امتحانات الدراسات العليا والمقرر لها غدا الثلاثاء على أن يتم تحديد موعد لاحق والإعلان عنه مسبقا داخل كل كلية.


كما تشهد جامعة أسيوط غدًا حظرا لسفر كافة السيارات والاتوبيسات التابعين لها وذلك حرصًا منها على سلامة الأرواح وصحة الأفراد.

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