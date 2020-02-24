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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: الإجازة غدا للجميع ماعدا الإدارة الهندسية والأمن الإداري والحماية المدنية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:28 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قســم التعليــــم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن قرار تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء ، يسري على الجميع عدا الإدارة الهندسية والأمن الإداري والحماية المدنية وغيرها من العناصر اللازمة للموقف. 


وقال رئيس جامعة القاهرة : أن المستشفيات الجامعية ستعمل بكامل طاقتها دون إجازات.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن قرار تعطيل الدراسة غدا يأتي في ضوء تقلبات الطقس والأمطار وحركة الرياح، وذلك بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء .


وشدد رئيس جامعة القاهرة على الإدارات الهندسية وإدارة الحماية المدنية وعناصر الأمن الإداري بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتشغيل الطوارئ بالإدارات الهندسية والحماية المدنية، والتأكد من سلامة المباني وغيرها، وفصل الكهرباء عند الاحتياج، وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ.


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