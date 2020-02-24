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مفاجأة.. الزمالك يستكمل الدوري بشكل طبيعي بعد مباراة القمة ..فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:22 م
الزمالك
الزمالك
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هاني حسين
قال محمد الراعي، مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن مكالمة بين وزير الرياضة ورئيس نادي الزمالك دفعت مجلس إدارة الزمالك إلى إرسال فريق الناشئين للمشاركة في لقاء القمة للحفاظ على صورة الكرة.

وأضاف محمد الراعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، "بعد اتصال وزير الرياضة بالمستشار مرتضى منصور قد تتغير وجهة النظر في الانسحاب، وسيتم إصدار قرار آخر باستكمال مباريات الدوري  بعد لقاء القمة، ومن دور الزمالك الوطني المشاركة في بطولاته المحلية حرصا على صورة الرياضة المصرية".

ولفت محمد الراعي إلى أن عدم وصول لاعبي الزمالك إلى مباراة القمة بسبب ظرف قهري وليس بشكل متعمد نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة.

وقال محمد الراعي مدير الإعلام بنادي الزمالك، إن فريق الزمالك كان متوجها نحو استاد القاهرة لخوض المباراة، ولكن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار لم يستطع الأتوبيس الوصول بسبب الأمطار والازدحام المروري.
 
وتابع محمد الراعي "تسببت الأمطار  في حدوث عطل في الأتوبيس وتم تحرير محضر بها الأمر".

وأكمل محمد الراعي "بعثة نادي الزمالك تحرك في وقت باكر للوصول إلى ستاد القاهرة في الموعد المحدد وكان مقدر الطريق لمدة ساعة للوصول إلى مدينة نصر، والزمالك خرج قبل موعد المباراة بـ 3 ساعات ولكن سوء الأحوال الجوية والازدحام المروري منع وصولهم".

وتابع محمد الراعي "أرسلنا الناشئين لخوض المباراة لأن الزمالك لديه مباراة هامة  مع الترجي يوم الجمعة المقبلة ويجب إعطاء راحة للاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد".

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