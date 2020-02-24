"المالية" تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين عن نتائج بيع أذون خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة للاستحقاق الأول 13.93% والثاني بـ13.99% بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه.





قال الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الإنترنت، إنه تم بيع سند خزانة 14 يناير 2025 المستحق عن 3 سنوات، بقيمة 3.75 مليار جنيه بأقل عائد فائدة بلغ 13.85% و أعلي فائدة بـ13.95% .





ووصل أدني سعر فائدة لسند 14 يناير 2030 المحدد بـ7 سنوات بنسبة 13.85% و أعلي سعر بـ14% بقيمة 3.25 مليار جنيه.





وتسعي وزارة المالية لبيع أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 42 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري لتمويل عجز الموازنة.