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تعليم

جامعة سوهاج: استمرار العمل بالمستشفى الجامعي غدا .. وتعليق الدراسة في الكليات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:31 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســم التعليــــم
أعلنت إدارة جامعة سوهاج استمرار العمل بالمستشفى الجامعي لاستقبال الحوادث والحالات الحرجة غدا الثلاثاء.

وأوضحت جامعة سوهاج في بيان رسمي لها، أنه تقرر تعليق العمل غدا الثلاثاء، داخل كليات الجامعة والإدارات المختلفة، وذلك تماشيا مع قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها. 

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت وجود فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات. 

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.
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