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أصل الحكاية

تعرف على قصة أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية بالسعودية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:08 ص
جانب من التدشين
جانب من التدشين
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محمود نوفل
دشن‏ وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس، الاثنين، العمل في أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى السعودية في ‫الأحساء، وذلك ضمن افتتاحه ملتقى الاستثمار البلدي ‫"فرص" في نسخته الأولى بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال.

وحول ذلك، أكد المهندس فهد بن محمد الزهراني، الوكيل المساعد لشئون الخدمات بأمانة الأحساء، لـ"سبق"، أن مشروع فرز وتدوير المخلفات الإنشائية يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة كأول محطة استثمارية.

وقال إن المشروع استثماري لمدة 15 عامًا ‏تم توقيعه مع إحدى الشركات الوطنية بإنشاء مصنع لاستقبال وتدوير المخلفات الإنشائية من البيوت الجديدة أو مشاريع البنية التحتية أو الطرق، وبعدها يتم تسويق تلك المخلفات على المقاولين وإعادة استخدامها في البنية التحتية.

وأضاف أن هذا المشروع يخدم الأمانة في التخلص من الرمي العشوائي وربط المحطة بالرخص الإلكترونية بمردم النفايات لتلافي الرمي العشوائي، وبالتالي صَاحبُ الرخصة ملزم بالذهاب بالمخلفات أثناء الإنشاءات وأعمال البناء ومشاريع البنى التحتية إلى المحطة.

وعن مساهمة المشروع في صحة البيئة، أكد أن وضع كنترول وتحكم في عملية نقل المخلفات وضمان انتقالها من المصنع إلى المحطة فهذا يحافظ على البيئة من خلال إيقاف الرمي العشوائي والحد من المخلفات والتشوهات البصرية.

وعن تدشين الوزير "القصبي" لهذا المشروع الوطني الفريد من نوعه على مستوى المملكة، أوضح الزهراني أن "المشروع فريد من نوعه على مستوى الوطن، للمرة الأولى يطرح مثل هذا النشاط بنظام الاستثمار والعادة أن الأمانات تتعاقد مع المقاولين وتدفع لها المبالغ للقيام بإزالة المخلفات، ولكن الآن بهذا المشروع حدث العكس وأحضرنا من يدفع للأمانة مقابل الاستثمار من خلال هذا المشروع".

يذكر بأن المشروع الاستثماري لفرز وتدوير المُخلّفات الإنشائية، يعمل على توفير خدمة الإصحاح البيئي التي تعنى بالمحافظة على البيئة والمنظر الجمالي للأحساء.

ويأتي المشروع كجزء لتحقيق رؤية وزارة الشئون البلدية والقروية المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

 ويهدف إلى أسس عدة تشمل تجنب وتقلل مخاطر التلوث البيئي والصحي، الاستفادة من المُخلّفات الإنشائية للمحافظة على البيئة، والمحافظة على نظافة المدينة والحد من الرمي العشوائي، توفير خدمة التوعية البيئية العامة على مدار العام من خلال المستثمر بالتنسيق مع الأمانة التي ستستهدف منتجي المُخلّفات الإنشائية والمتعاملين معها حيث سيتم من خلال هذه الحملات توعية المستهدفين بأضرار الرمي العشوائي للمُخلّفات الإنشائية من الناحية البيئية والجمالية وأهمية التخلص الآمن والسليم من هذه المُخلّفات.

وتسعى أمانة الأحساء إلى تنفيذ عدة مشاريع بيئية استثمارية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وكانت البداية باكتمال مشروع المردم البيئي الهندسي بالأحساء الذي يضم محطة استثمارية لفرز النفايات بدأ تشغيلها عام 2017.

وحققت اليوم منجزًا فريدًا من نوعه على المستوى الوطني باكتمال أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى ‫السعودية في ‫الأحساء الناتجة عن إنشاء المباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق بمساحة تقدّر بـ100 متر مربع وبقدرة استيعابية تقدر بثلاثة آلاف طن يوميًا وذلك بهدف التخلص من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية والمحافظة على البيئة.
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