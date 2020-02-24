رئيس جامعة الفيوم: إرجاء كافة الامتحانات المقرر لها غدا الثلاثاء لموعد آخر سنعلن عنه لاحقًا

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، أن غدا الثلاثاء ، إجازة رسمية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات وإدارات الجامعة مع مراعاة انتظام سير العمل في مستشفيات الفيوم الجامعية والوحدات الخدمية وفقا للقواعد المعتادة والمنظمة لنوبات العمل.



ونوه رئيس جامعة الفيوم الى أن القرار يتضمن كذلك إرجاء كافة الامتحانات المقرر لها غدا الثلاثاء، على أن يتم تحديد موعد لاحق والإعلان عنه مسبقًا داخل كل كلية.





وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.



يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت وجود فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.