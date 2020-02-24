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البرلمان يكشف سبب زيادة أسعار السجائر .. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:02 م
السجائر
السجائر
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إبراهيم القادري
قال أشرف العربي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الموافقة على زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل كانت بعدد كبير من الأصوات.


وأضاف أشرف العربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى ، أن الموازنة القادمة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة، وبالتالي نقوم بدعم خطة الحكومة في مخصصات الصحة والتعليم بشكل أساسي.


وأوضح أشرف العربي ، أن السجائر لها أضرار على الصحة وبالتالي زيادة الضرائب عليها تتناسب مع الموازنة القادمة.



وتابع أشرف العربي، أن مرونة الطلب علي السجائر ضعيفة جدا، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الضريبة علي القيمة المضافة في الحدود المطلوبة لدعم موازنة الدولة.



واستكمل أشرف العربي ، أن الموازنة القادمة سيكون بها زيادة لمخصصات الصحة .
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