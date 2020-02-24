المعاهد الأزهرية بمحافظة الجيزة تعلن تعليق الدراسة غدا

أكد الدكتور أحمد جاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الازهرية ، تعليق الدارسة غدا الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ للطلاب والطالبات

بمعاهد منطقة الجيزة الأزهرية .





وأوضح جاد أن هذا القرار جاء نظرا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وكذا وفقا لقرار رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا الثلاثاء.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.