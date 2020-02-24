ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور

رغم شدة الامطار وسوء الاحوال الجوية الا ان ضباط وافراد الشرطة ظلوا بالشوارع والميادين الغارقة بالمياه ينظمون حركة المرور غارقون فى مياه الامطار لتيسير حركة السيارات لمواجهة التكدسات حتى يصل المواطنين منازلهم .

صدى البلد رصد الدور البطولى لرجال الشرطة والمرور فى الشوارع أثناء أداء مهامهم وسط سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة منذ ظهر اليوم، مما تسبب فى غرق العديد من الطرق.

كما قامت غرفة عمليات المرور بـ القاهرة من خلال الكاميرات أماكن تكدس السيارات بعد هطول الأمطار عدة ساعات ما تسبب فى غرق الشوارع، خاصة مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.

وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وإدارة الحماية المدنية بالقاهرة للدفع بسيارات الشفط التي انتشرت فى أماكن متفرقة بالعاصمة لسحب مياه الأمطار التي أغرقت كافة المحاور، وكذا فتح بالوعات الصرف الصحي لشفط المياه.

كما تواجد اللواء عمرو البيلي، مدير مرور القاهرة، بنفسه مع رجال المرور للإشراف علي تنظيم حركة السير التى أصيبت بالشلل نتيجة الكميات الكبيرة للأمطار.