AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:07 م
اللواء عمرو البيلي
اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة
Advertisements

رغم شدة الامطار وسوء الاحوال الجوية الا ان ضباط وافراد الشرطة ظلوا بالشوارع والميادين الغارقة بالمياه ينظمون حركة المرور غارقون فى مياه الامطار لتيسير حركة السيارات لمواجهة التكدسات حتى يصل المواطنين منازلهم .

 

صدى البلد رصد الدور البطولى لرجال الشرطة والمرور فى الشوارع  أثناء أداء مهامهم وسط سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة  منذ ظهر اليوم، مما تسبب فى غرق العديد من الطرق.

 

 كما قامت غرفة عمليات المرور بـ القاهرة من خلال الكاميرات أماكن تكدس السيارات بعد هطول الأمطار عدة ساعات ما تسبب فى غرق الشوارع، خاصة مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.

 

وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وإدارة الحماية المدنية بالقاهرة للدفع بسيارات الشفط التي انتشرت فى أماكن متفرقة بالعاصمة لسحب مياه الأمطار التي أغرقت كافة المحاور، وكذا فتح بالوعات الصرف الصحي لشفط المياه.

 

كما تواجد اللواء عمرو البيلي، مدير مرور القاهرة، بنفسه مع رجال المرور للإشراف علي تنظيم حركة السير التى أصيبت بالشلل نتيجة الكميات الكبيرة للأمطار.

 

ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور
ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور
ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور
ناس بتراعى ربنا .. ضباط الشرطة واجهوا الأمطار تركوا مكاتبهم ونزلوا الشوارع .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عواصف رعدية وأمطار غزيرة تغرق شوارع الكويت.. فيديو وصور

توزيع 32 بدالا جديدا .. مياه الشرقية تستعد لشفط مياه الأمطار

المدن الساحلية غارقة بين أمواج البحر وأمطار السماء.. والمحافظات ترفع حالة الطوارئ

شبرا الخيمة تغرق فى شبر ميه.. الأمطار تتحدى المسئولين والشوارع تتحول إلى بحيرات.. صور

بعد موجة الأمطار .. انتشار أمني مكثف لحل أزمة التكدس المروري في شوارع القاهرة.. صور

شاهد| رجال مرور القاهرة يساعدون أتوبيسات المدارس فى العودة لمنزلهم

ترشيحاتنا

الدولار السبب .. كيف انخفضت أسعار الذهب 100 جنيه في مصر ؟

رسميا.. تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

كله محسوب بالورقة والقلم.. مرتضى منصور: مفيش نقطة هتتخصم من الزمالك

مفاجأة.. الزمالك يستكمل الدوري بشكل طبيعي بعد مباراة القمة ..فيديو

اغتصب 90 سيدة.. إدانة منتج شهير بالاعتداء الجنسي.. تفاصيل

اتحاد الكرة: إصدار عقوبة عدم حضور الزمالك لـ إستاد القاهرة غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار