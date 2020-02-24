الأوقاف لـ عبد الله رشدي: الدولة الوطنية والتعايش السلمي الأخوي هو الحل

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، إن مصر استعادت ريادتها الدينية وأصبحت محط أنظار العالم في الخطاب الوطني المستنير في عهد الرئيس السيسي.





وأضاف أحمد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزير الأوقاف أعلن عبر منصة الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف أن الدولة الوطنية هي الحل، وهذا شعار مصري يحل الكثير من إشكاليات بناء الدولة عالميا.





وتابع أحمد القاضي "مصر تطبق مبدأ الدولة الوطنية والتعايش السلمي الأخوي".





وأصدرت وزارة الأوقاف اليوم قرارًا بمنع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها.





وقالت "الأوقاف"، إن هذا القرار يرجع إلى آرائه المثيرة التي يقوم بنشرها على صفحاته بمواقع التواصل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، وذلك بناءً على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وأوضحت الوزارة أن عبد الله رشدي تجاوز بذلك تعليمات الوزارة، حيث إن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، و لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.





وتابعت وزارة الأوقاف "وبما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منع الشيخ الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها وواقعنا الراهن.