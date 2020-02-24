الزمالك: أتوبيس اللاعبين توقف لشراء عصير وشيكولاتة

أكد محمد الراعي مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن فريق الكرة كان متوجهًا لاستاد القاهرة، من أجل خوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم.





وأعلن الليتواني ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك اليوم فوز الأحمر 2-0 بعدما اعتبر الأبيض منسحبًا لعد حضوره إلى ملعب استاد القاهرة مستضيف اللقاء، بداعي التعطل المروري.





وأوضح الراعي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الحدث اليوم" عبر برنامج "القاهرة الآن": "حافلة الفريق لم تستطع الوصول لاستاد القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعطلت في الطريق".





وأضاف: "تم تحرير محضر بهذه الواقعة، وتأخرنا عن الوصول لظروف قهرية، وكانت هناك سيارة شرطة ترافق الفريق منذ تحركها من نادي الزمالك، وكان من الصعب الوصول ولو كان اللقاء في العاشرة مساءً".





وأردف: "حافلة الفريق تحركت قبل موعد المباراة بثلاث ساعات لكي تصل في الموعد القانوني للمباراة، ولكن الظروف المرورية والطقس حالت دون ذلك".





واستكمل: "جمعت مكالمة هاتفية بين مرتضى منصور ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وأبلغه حرصه على شكل الكرة المصرية وإذا كان خائفًا على لاعيبه من الإرهاق فليشارك بالناشئين، وهذا ما حدث بالفعل، ووافقنا على إرسال الناشئين، وكان هناك نية طيبة من رئيس النادي".





وواصل: "اتحاد الكرة هو سبب الأزمة، وسمعة الكرة المصرية أكبر من ذلك".





وعلق الراعي عن موقف الزمالك من العقوبات: "أعتقد الزمالك سيفعل مثل الأهلي، الأخير قال في بيانه إنه رفض التعامل مع اللجنة الخماسية، ورغم ذلك شارك في مباراة اليوم، الزمالك دوره الوطني أن يشارك في البطولات المحلية والوطنية حرصًا على شكل وسمعة الكرة المصرية".





وتابع: "الأهلي قال أنه سيشكو الجنايني للاتحاد الدولي ورغم ذلك شارك في اللقاء، أعتقد أن الزمالك سيفعل ذلك ولن يتعامل مع الاتحاد ولكن سيشارك في البطولات المحلية".





وأشار: "الزمالك أخذ كل الإجراءات القانونية ووقعت ظروف خارجة عن إرادتنا، ونرفض احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي".





واختتم: "أثناء توجه الحافلة للاستاد توقفت بجانب أحد الأكشاك لشراء عصير وشيكولاته ومياه، لأن اللاعبين تجمعوا دون غداء وهذا وضع طبيعي".