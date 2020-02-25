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تعليم

اليوم.. انطلاق مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا بجامعة عين شمس

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:00 ص
الدكتور أسامة السيد
الدكتور أسامة السيد
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حسام الفقي
تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من اليوم ٢٥ فبراير إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة العين السخنة .

ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر الدكتورة  أمانى حنفى أستاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.

ويلقى المؤتمر الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.

اليوم.. انطلاق مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا بجامعة عين شمس
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