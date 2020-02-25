"الغربية الازهرية" تحقق المركز الأول ببطولة الكاراتيه بنين للمرحلة الإعدادية





وجاء ترتيب الفِرق كالتالي: المركز الأول: منطقة الغربية ، و المركز الثاني: منطقة الشرقية ، و المركز الثالث: منطقة كفر الشيخ ، والمركز الرابع: منطقة الدقهلية ، و المركز الخامس: منطقة دمياط ، و المركز السادس: منطقة البحر الأحمر.





وعلى المستوى الفردي و جاء الترتيب كالتالي: المركز الأول: أحمد محمد شلباية، منطقة الغربية. المركز الثاني: رائد حمدي صبحي، منطقة كفر الشيخ. المركز الثالث: محمد عاطف غريب، منطقة الشرقية ،و المركز الرابع: كريم مصطفى أمين، منطقة الشرقية ، والمركز الخامس: كريم علي أحمد، منطقة الشرقية ، و المركز السادس: يوسف علاء زكي، منطقة الغربية.

حققت منطقة الغربية الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية، ببطولة الكاراتية للمرحله الإعدادية بنين، والتي أقيمت خلال الفترة من 22 الى 24 فبراير الجاري، بالمركز الرياضي في مدينة العاشر من رمضان.