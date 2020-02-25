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توقعات الأبراج وحظك اليوم 25/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 25 فبراير-شباط 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .

برج الحمل :
مهنيًا: ساير الأوضاع ولا تعترض على اي قرارات فى العمل، وابتعد عن المواجهة حاليًا، وانتظر ريثما تتضح الأمور 
عاطفيًا: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا في أوضاعك العاطفية وقد تجد نفسك فى مشكلة كبيرة مع الشريك
صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق

برج الثور:
مهنيًا:  قد تواجه هذا اليوم معارضين لخططك فى العمل، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك وابتعد عن التعصب والعصبية
عاطفيًا: تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذي تمرّ به، انتبه الى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه
صحيًا: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها ايجابية على صحتك النفسية والجسدية 



برج الجوزاء:
مهنيًا: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك 
عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة
صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

برج السرطان:
مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا 
عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين
صحيًا: لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطرابًا لوضعك الصحي

برج الاسد:
مهنيًا: لا انصحك اليوم بدخول فى مغامرة مالية دون حساب جيمع الاحتيمالات وينصحك الفلك ايضا ان تكون حذرًا في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء في العمل
عاطفيًا: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية بل حاول فتح قلبك له وتصفية الاجواء 
صحيًا: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من ألم داخلي



 

برج العذراء:
مهنيًا: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء 
عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس
صحيًا: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشي كل يوم قبل التوجه إلى العمل

:برج الميزان
مهنيًا: يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة، قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير
عاطفيًا: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما
صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل

برج العقرب:
مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا 
عاطفيًا: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه وتجدد العلاقة بينكما 
صحيًا: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات في اليوم، فهذا يكون صحيًا ومفيدا

برج القوس:                          
مهنيًا: ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصمًا او منافسًا شرسًا
عاطفيًا: ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلًا، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما فحاول مسايرته
صحيًا: لا تضخم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة
برج الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح التي قد تصلك وحاول التركيز فى اوراق قبل التوقيع
عاطفيًا: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات،احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدًا
صحيًا: حاول ان تتخطى القلق، بمزيد من الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادة
برج الدلو:
مهنيًا: يكون هذا اليوم هو جيد على صعيد حياتك المهنية، فقد تتخلص من بعض المتاعب والخلافات البسيطة مع بعض زملاء العمل
عاطفيًا: تتغلب على بعض الأسباب التي تجعلك محبطًا وحزينا، وساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعدا
صحيًا: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل

برج الحوت:
مهنيًا:تركّز هذا اليوم على الشؤون المالية، وحاول أن لا تكون مزاجيًا ومتقلّبًا فهذا الشيء غير جيد فى العمل كما انك تنكبّ على دراسة مشروع مهم
عاطفيًا: تقلبات الزمان لن تقوى ابدا على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك
صحيًا: إنتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا في كل شيء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب
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