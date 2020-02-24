بعد الزيادة الأخيرة.. متى ترتفع أسعار السجائر مجددا؟.. فيديو

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان بالغرفة التجارية، إن مجلس النواب وافق على القانون المقدم من وزارة المالية بتعديل بعض أحكام القيمة المضافة.





وأضاف إبراهيم الإمبابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث"، " تحية وتقدير إ لى وزير المالية وهذا القانون ضرب 4 عصافير بحجر واحد والقانون استحدث ضريبة مفروضة على التبغ المسخن وسائل السجائر الإلكترونية" .





وتابع إبراهيم الإمبابى "التبغ الخام المستورد ليس له بديل محلي وبعض المستوردين يقومون بضرب الأسعار والتلاعب في الأسعار لكن القانون يحاسب من يتلاعب في الأسعار وتم القضاء على مصانع بئر السلم لصناعة السجائر ". إبراهيمالإمبابىوبعض المستوردينيقومون بضربيتلاعب





إبراهيم الإمبابي "بعد تعديل القانون سيكون الحد الأدنى لزيادة أسعار السجائر كل 18 شهرا". وأكملإبراهيمالأدنى





وأكدت وزارة المالية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، ما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين في أسعارها.





وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد ويقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.





وأضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.