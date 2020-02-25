بوسترات غير رسمية.. هيثم شاكر ينفي طرح بوستر مسلسل حب عمري

نشر الفنان هيثم شاكر صورة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي ينفي فيها طرح بوستر رسمي لمسلسل "حب عمري" حتي الان المقرر عرضه من ضمن السباق الرمضاني 2020.





وكتب هيثم شاكر من خلال الصورة: بوسترات المسلسل دي اجتهادات وغير رسمية بس حبيت اشكر الناس غلي مجهودهم.





ومن ناحية أخرى، يدخل هيثم شاكر السباق الرمضاني لأول مرة في بطولة مطلقة بمسلسل "حب عمري" الذي يعد أولى بطولاته في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.





يشارك هيثم شاكر في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن بينهم (سامح الصريطي، سهر الصايغ، منه فضالي، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أماني كمال، أحمد كرارة... وعدد من الوجوه الشابة).

"حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية هامة في مصر، فهو يعد عودة لزمن الأعمال الدرامية الرومانسية التي تفتقدها الأعمال المصرية مؤخرا، والتي كانت السبب في اهتمام الكثيرين بالدراما التركية.





يذكر أن هيثم شاكر عاد للدراما التليفزيونية مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من مشاركته في مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق في عام ٢٠١٧ الذي جسد فيه شخصية "شريف إمام" التي نجح في تجسيدها ونالت إعجاب الجماهير، ويذكر أيضا أنه جار البحث عن النجمة التي سوف تشاركه أول بطولة سينمائية مطلقة له من إنتاج وليد منصور على أن يبدأ التصوير في وقت قريب.