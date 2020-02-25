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اقتصاد

6.6 مليار جنيه بالموازنة لدعم العلاج على نفقة الدولة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:00 ص
خدمات صحية
خدمات صحية
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محمد يحيى

أدرجت وزارة المالية 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة خلال العام المالي الجاري ضمن مستهدفات تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن تم تخصيص مبلغ 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية  بالإضافة لدعم التأمين الصحي و الأدوية بقيمة 3.6 مليار جنيه.

ذكر التقرير أنه تم ادراج 1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية و ألبان الأطفال  بالإضافة لـ1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في  التأمين الصحي بالإضافة لـ351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي علي الطلبة

حدد التقرير عددا من الخدمات التي سيشملها بنرنامج الرعاية الصحية من بينها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية لكافة أطياف المجتمع من أول الكشف الطبي مرورا بالإشاعات والتحاليل بجانب العمليات الجراحية، بالاضافة لتوسيع شبكة التغطية الصحية و تأهيل و تدريب الأطباء.

و ذكر التقرير أن البرنامج يتضمن تأهيل وتدريب الأطباء وتوفير مستلزمات طبية و بناء الوحدات الصحية والمستشفيات والتوسع في الأقسام الطبية لتقليل الزحام وتأخير وصول الخدمات الطبية وتوفير الأدوية وتوزيعها علي الوحدات الطبية لضمان توافر مقومات الصحة العامة

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