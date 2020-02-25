أحمد موسى يسخر من غرق مدينة نصر: هنبعت عربات الشفط فين ولا فين؟

سخر الإعلامي أحمد موسى من توقف حركة المرور بسبب الأمطار الغزيرة في القاهرة.
وقال موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « ما شاء الله شوارع مجهزة جدا.. هتعمل ايه عربيات الشفط مع الأمطار ديه لو إحنا مش عندنا أرضية مجهزة وطرق مجهزة!!».
وأكد موسى أن الطرق الجديدة مثل «طريق الجلالة الجديد» رغم أنه يشهد أمطار غزيرة تصل إلى حد سيول لا يوجد تراكم للمياه؛ لأنه مجهز لهذه الحالات، بالإضافة إلى أنه يخزن الأمطار للاستفادة منها.
وعن تفقد محافظ القاهرة لمياه الأمطار بمنطقة المنصة حيث قال: «مشهد تكرر 20 مرة.. هيتم إرسال عربات الشفط فين ولا فين.. كل الدنيا أمطار».
ومن جانبه قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والأرصاد الجوية، إن هناك حالة من استمرار الأمطار الغزيرة الى نهاية الثلاثاء، موضحا أن الذروة كانت اليوم الاثنين.
وأضاف :«إن الأمطار هطلت في ذروة الزحام وخروج المصريين من الأشغال .. وسوف تستمر الأمطار حتى مساء الثلاثاء».
وأكد شاهين، أن الأمطار سوف تصل إلى حد السيول في بعض المناطق في سيناء، مشيرا إلى أن كميات السحب اليوم كانت كبيرة جدا ودرجة الحرارة في طبقات الجو 26 تحت الصفر.
وأعلن أن فجر الأربعاء سوف يشهد شبورة مائية ولكن الأجواء سوف تستقر، عقب يومين من الأمطار المستمرة.