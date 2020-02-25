الملحن عمرو مصطفى يطلق مبادرة لعلاج المحبطين من الأغاني الهابطة

عقب الملحن عمرو مصطفى على مبادرته الجديدة لتبني موزعين موسيقيين جدد قائلًا " نواجه مشكلة ليست بالكبيرة في مجال الموسيقي تتمثل في أزمة حصول شباب الموسيقيين على الفرصة المناسبة لهم وتعاني من الإحباط بسبب إنتشار نوعيات كثيرة من المزيكا الرثة غير القائمة على أسس لا تمت للثقافة المصرية بأي شكل من الأشكال ".









وأشار مصطفى في مداخلة تليفونية مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "القاهرة الان "والمذاع على فضائية " العربية الحدث ""الى إن واجبهم كصناع للموسيقى هو احتواء حالة الإحباط السائدة وسط الشباب خاصة هؤلاء الذين تعلموا أكاديميا فنون الموسيقى لعدد من السنوات في المدارس المتخصصة وعند تخرجهم فوجئوا بانتشار الاغاني الهابطة فأصابهم الاحباط .





وأضاف مصطفى أن مبادرته معنية بالقضاء على ندرة وشح الموزعين الموسيقيين التي يعاني منها السوق لبناء جيل واعد وصاعد للمستقبل مؤكدًا أن من سينضم للمبادرة سيحصل على راتب كبير جدًا .





وكشف ان أعداد المتقدمين وصلت إلى 6000 متقدم ولازال الفرز مستمرًا لكنه قال أن معظم المتقدمين من الشعراء ولكن نحتاج إلى ظهور موزعين وسأكتشف مواهب جديدة في التلحين .



