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حوادث

حبس صاحب مكتب كمبيوتر يزور المستندات الحكومية بالسلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:01 ص
حبس
حبس
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رامي المهدي
قررت نيابة السلام، حبس صاحب مكتب كمبيوتر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية مقابل أموال.




البداية عندما وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها قيام صاحب مكتب كمبيوتر الكائن فى دائرة قسم شرطة السلام أول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ويتخذ من مكتبه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المكتب ملكه ، وعُثر داخل على مستندات حكومية جميعهم مزورين ومبلغ مالي 1000 جنيه.

واعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية  وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي  تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى اصدرت قرارها السابق.
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