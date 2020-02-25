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أحمد الشناوي يكشف سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة ساعة.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:00 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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هاني حسين
قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، إن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك  وصلت له تعليمات من الجهة المنظمة للمباراة بأنه تم المباراة لمدة ساعة واحدة بسبب ظروف الطريق المزدحم وسقوط الأمطار بغزارة .

وأضاف أحمد الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" عدم حضور الزمالك للمباراة يعتبر الزمالك منسحبا من المباراة طبقا للوائح".

وتابع أحمد الشناوي:" اتحاد الكرة أكد أنه سيطبق اللائحة على نادي الزمالك لعدم حضور مباراة القمة أمام النادي الأهلي".

وأكمل أحمد الشناوي:"  اتحاد الكرة أجل المباراة ساعة لانه كان على يقين بوصول أتوبيس الزمالك في الموعد المحدد لخوض المباراة ولكن نادي الزمالك لم يصل إلى ستاد القاهرة ".

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