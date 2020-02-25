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سيارات

توقيع اتفاقية بيع مصنع جنرال موتورز لـ جريت وول موتورز في تايلاند

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركتى جريت وول و جنرال عن توصلهما إلى اتفاق لبيع منشآت جنرال موتورز التصنيعية في رايونج التايلندية لصالح جريت وول، وتهدف الشركتان لإتمام الصفقة وتسليم الموقع نهاية العام الجاري ، ويخضع الاتفاق الآن لاعتماد الحكومة التايلندية .


وقال نائب رئيس الاستراتيجية العالمية في جريت وول: تبلورت الاستراتيجية العالمية لجريت وول بعد أكثر من عشر سنوات من التطوير، فخلال العامين الماضيين ومن خلال تحول نموذج التصدير وبعض التحديثات التي أجريت، قامت جريت وول بتسريع وتيرة انتشارها الاستراتيجي العالمي. فالاستحواذ على مصنع رايونج التايلندي سوف يساعد على تطوير عمل جريت وول في السوق التايلندي وفي بقية دول جنوب شرق آسيا.


واضاف ان دخول السوق التايلندي هو الخطوة الأولى لجريت وول لدخول سوق دول جنوب شرق آسيا، وهي خطوة هامة في خطة جريت وول للمضي قدمًا في استراتيجيتها العالمية، ومن جانب آخر، فاستثمار جريت وول سوف يتيح فرص عمل أكثر في المنطقة، من خلال التوظيف المباشر والغير مباشر، وسوف يعزز أيضًا من تطور المهارات في مجال صناعة المركبات في المنطقة”.

 

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