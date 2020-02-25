AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة 555 متهما فى قضية "ولاية سيناء 4"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:08 ص
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
Advertisements
احمد مهدي
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4".




ووجهت النيابة في هذه القضية لـ 555 متهمًا، بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

كما أظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة 555 متهما بقضية «ولاية سيناء 4» اليوم

العسكرية: تأجيل محاكمة 555 متهما في ولاية سيناء 4

اليوم.. محاكمة 555 متهما فى قضية "ولاية سيناء 4"

اليوم.. محاكمة 555 متهما فى قضية ولاية سيناء 4

اليوم.. محاكمة 555 متهما لتأسيسهم 43 خلية عنقودية تابعة لـ داعش

تأجيل محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء لـ ٢٣ فبراير

ترشيحاتنا

ركبوا تاكسي أجرة .. أحمد موسى يعرض فيديو يفضح ادعاءات أتوبيس الزمالك

كلام عيب.. النادي الأهلي يرد على تصريحات مرتضى منصور

كله محسوب بالورقة والقلم.. مرتضى منصور: مفيش نقطة هتتخصم من الزمالك

أمي ترفض تقسيم الميراث رغم وفاة والدي منذ سنوات هل هذا يجوز .. الإفتاء ترد

أمطار وسيول.. "الأرصاد" تحذر المصريين من طقس الغد

الأهلي يكشف موقف كهربا وأجاي من مباراة دجلة .. ويؤكد: تظلم الزمالك لإعادة القمة لا يخصنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس بالسعودية.. قريبا

علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية

بملابس غير تقليدية.. زوجة تامر حسنى تفاجئ متابعيها بلوك جديد