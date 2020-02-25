الأربعاء.. عقد المؤتمر العلمي الأول لبرنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

تبدأ كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، مؤتمرها العلمي الأول لبرنامج علوم الأثاث، والذي تعقد فعالياته على مدار الأسبوع وتستمر فعالياته حتى بعد غد، الخميس، ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.





ويتناول المؤتمر، التعريف ببرنامج علوم تصميم الأثاث الذي يعد أحد البرامج الخاصة باللغة الإنجليزية والذي تم البدء فى تنفيذه عام 2016.





ويتضمن المؤتمر التعريف بمخرجات البرنامج من خلال عرض مخرجات المحتوى العلمي المقدم للطلاب، وكيفية التواصل مع رجال الصناعة وسوق العمل من خلال تواجدهم كمتحدثين في المؤتمر لعرض خبراتهم العملية في مجال تصميم وتنفيذ الأثاث .





كما يقدم برنامج المؤتمر العديد من الأنشطة الأكاديمية المختلفة والمحاضرات العلمية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث قدمها رجال الصناعة وسوق العمل في مجال الأثاث.