أخبار الزمالك.. الأبيض ينسحب من القمة.. وسائق تاكسي يفضح اللاعبين.. وعقوبات رادعة تنتظره

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الاثنين، الموافق 24 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:





اعلن الحكم الليتواني لمباراة الاهلي والزمالك فى القمة 120 التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز.





أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعمل شئ عن اتوبيس نادي الزمالك وإذا كان قد وصل إلى استاد القاهرة أم لا لإجراء مباراة القمة مع الأهلي، مشيرا إلى أنه يتحدى خصم أية نقطة من رصيد النادي.





ننشر المطرب رامي صبري صورة جديدة له على حسابه الرسمي على تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".









كشفت المادة 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات المنتظرة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه يخشى على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء الدخول في حالة من الغرور قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





رفض احد سائقي التاكسي في شوارع القاهرة أن يركب معه في سيارته احد لاعبي الزمالك المنسحبين من مواجهة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.





أكد محمد الراعي مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن فريق الكرة كان متوجهًا لاستاد القاهرة، من أجل خوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم.