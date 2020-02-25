فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أعلن وكيل فولكس فاجن في مصر عن إجراء تخفيضات في أسعار موديلات فولكس فاجن جولف

المتاحة في مصر وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة في وقت سابق من 445 ألف جنيه إلي 419

ألف جنيه بفارق سعري 26 ألف جنيه.







مواصفات فولكس فاجن جولف في مصر



وتأتي السيارة volkswagen golf بنفس المواصفات التي لم تحدث بالجيل الجديد في مصر بمحرك 1200 سي سي تيربو بقوة إجمالية 110 حصان وعزم دوران 175 نيوتن متر دفع امامي و المحرك متص بناقل حركة DSG أوتوماتيك من 7 سرعات.







سعر فولكس فاجن جولف في مصر بعد التخفيض

