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سيارات

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:00 ص
volkswagen golf
volkswagen golf
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اشرف عطية

أعلن وكيل فولكس فاجن في مصر عن إجراء تخفيضات في أسعار موديلات فولكس فاجن جولف
المتاحة في مصر وكانت الشركة قد خفضت سعر السيارة في وقت سابق من 445 ألف جنيه إلي 419
ألف جنيه بفارق سعري 26 ألف جنيه.

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مواصفات فولكس فاجن جولف في مصر

وتأتي السيارة volkswagen golf بنفس المواصفات التي لم تحدث بالجيل الجديد في مصر بمحرك 1200 سي سي تيربو بقوة إجمالية 110 حصان وعزم دوران  175 نيوتن متر دفع امامي و المحرك متص بناقل حركة DSG  أوتوماتيك من 7 سرعات.


سعر فولكس فاجن جولف في مصر بعد التخفيض

وأعلنت الشركة أن الجيل الحالي من volkswagen golf  في مصر انخفض سعره ليصل إلى 389.900 ألف جنيه بما يقل بواقع 29.100 ألف  جنيه عن السعر السابق له الذي بلغ 419 ألف جنيه.

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