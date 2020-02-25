الحكومة تكشف أسباب تسعيرة السجائر الجديدة.. إحكام الرقابة وحماية المستهلكين أبرز إجراءات تحريك الأسعار

ننشر الأسعار الجديدة لبيع السجائر المعلنة من وزارة المالية

المالية تكشف أسباب زيادة تسعيرة السجائر الجديدة

لماذا وافق البرلمان على زيادة أسعار السجائر في مصر؟

قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن إعلان الوزارة أسعار البيع الرسمية لمنتجات التبغ، أمس الإثنين، جاء بعد حملات عديدة قامت بها مصلحة الضرائب؛ للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية بالسوق.

وكشف المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"صدى البلد"- عن أنه حتى الآن لم يتم زيادة الأسعار على السجائر، ولكن ما تم إعلانه هو السعر الرسمي المفروض أن تلتزم به منافذ التوزيع من تجار الجملة أو الموزعين الأصغر؛ بالبيع للمستهلك النهائي.

وأكد المسئول، أن قرار الوزارة، الصادر اليوم عبر مصلحة الضرائب، استهدف توحيد أسعار البيع على مستوى الجمهورية، نظرا لوجود حالات من التفاوت للنوع الواحد من السجائر بمعدلات تراوحت بمتوسط 2 جنيه على الأقل في العلبة الواحدة.

وأضاف المصدر أن تلك الإجراءات لا تستهدف بالأساس رفع السعر علي المستهلك النهائي وإنما إعادة ضبط السوق، موضحا أن هناك حملات مشتركة سيتم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك التأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار المعلنة من الوزارة.

وانتهى مجلس النواب من الموافقة تعديلات قانون الضرائب على القيمة المضافة والذي يتضمن زيادة أسعار السجائر ومنتجات التبغ، بحيث تصل الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي و4 جنيهات للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا، و6.5 جنيه للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيها وحتى 35 جنيهًا، و7 جنيهات للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيها.

وأكدت وزارة المالية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين في أسعارها.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذي تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

وأضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.