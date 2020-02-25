عبدالعال يستقبل رئيس مجلس النواب التشيلي.. ويؤكد: العلاقات بين بلدينا طيبة وراسخة.. وهناك تنسيق كامل في كافة المحافل الدولية

جارسيا:

الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجأني بحجم معلوماته عن الأوضاع في أمريكا اللاتينية

تاريخ مصر الحضاري ملهم ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم

توقيع اتفاقية إطارية للتعاون





بحفاوة بالغة واهتمام كبير، استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي والوفد المرافق له.





وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة والتى تمثل امتدادًا للعلاقات الراسخة بين مصر وتشيلي على امتداد التاريخ، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين البلدين في كافة المحافل الدولية ومثمنًا دعم جمهورية تشيلي الصديقة للترشيحات المصرية على الصعيد الدولي.





وأعرب الدكتور على عبدالعال عن تقدير مصر الكامل لموقف دولة تشيلي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أشار إلى أن مصر تسعى لتطوير العلاقات مع تشيلي بما يتناسب مع حجم تلك العلاقات تاريخيًا وخاصة على الصعيد الإقتصادي والتجاري.





وأشار إلى أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية فضلًا عن بنية تحتية جاذبة للاستثمار بالإضافة لمنطقة قناة السويس الواعدة، كما أكد عبدالعال أن مصر تمثل البوابة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفًا أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي طموح لا يغفل الشق الاجتماعي للمواطنين عبر مد مظلة التأمينات الاجتماعية والقضاء على العشوائيات، وأن حجر الزاوية في نجاح ذلك البرنامج هو ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية.





من جهته، أعرب ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي عن فائق سعادته وشكره الجزيل على حفاوة الاستقبال التى لقيها ووفده المرافق أثناء تلك الزيارة.





وفي مستهل حديثه، أعرب رئيس مجلس النواب التشيلي عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس مضيفًا بأنه فؤجئ بحجم معلومات الرئيس عن الأوضاع في أمريكا اللاتينية، حيث كان لديه إدراك ومعرفة بحقيقة الأوضاع هناك شاملة الاقتصاديات والنزاعات.





وأشاد رئيس مجلس النواب التشيلي بحجم وتاريخ العلاقات المصرية مع تشيلي، مؤكدا أن مصر لديها تاريخ عريق وحضاري ملهم، ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم.





وأكد رئيس مجلس النواب التشيلي عن رغبة حكومة بلاده في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والمنطقة العربية عبر البوابة المصرية، مشيدًا بالدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.





وشدد على ضرورة دعم الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية.





ووجه رئيس مجلس النواب التشيلي، الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال ، لزيارة تشيلي ، على رأس وفد برلماني؛ تدعيمًا للعلاقات بين البلدين الصديقين.





وعلى هامش اللقاء، وقع "عبد العال" بروتوكول تعاون بين المجلسين، بهدف تعزيز الإطار المؤسسي لكل وتنسيق انشطة التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التشريع والتدريب على المستويات النيابية والوظيفية.





وأكدت البروتوكول أهمية تطوير علاقات الصداقة والتفاهم في مجال العمل البرلماني بين البلدين، والدور المهم لكل من الأمانة العامة في المجلسين في تعزيز هذه العلاقة بين برلماني البلدين الصديقين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تقديم الدعم الاحترافي للمجلسين على أفضل وجه.



