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حوادث

اليوم.. محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:00 ص
زياد العليمي
زياد العليمي
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.




وكانت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.

يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

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