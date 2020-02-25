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خبير عن مباراة القمة: الزمالك منسحب ويستحق العقوبات.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:01 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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هاني حسين
قال محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق،  تعليقا على عدم حضور الزمالك لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، :" إحنا في عام 2020 ونشعر بالضيق نتيجة تلك النوعية من الأزمات".
 
وأضاف محمد أبو العلا  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :"  وكان من الضروري أن يكون هناك  قرارات وإجراءات واضحة معلنة حول مشاركة نادي الزمالك في المباراة".

ومن جانبه قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، :" عدم حضور الزمالك للمباراة يعتبر الزمالك منسحبا من المباراة طبقا للوائح".

وتابع أحمد الشناوي في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج:" اتحاد الكرة أكد انه سيطبق اللائحة على نادي الزمالك لعدم حضور مباراة القمة أمام النادي الأهلي".

وأكمل أحمد الشناوي:"  اتحاد الكرة أجل المباراة ساعة لانه كان على يقين بوصول أتوبيس الزمالك في الموعد المحدد لخوض المباراة ولكن نادي الزمالك لم يصل إلى ستاد القاهرة ".

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