خبير عن مباراة القمة: الزمالك منسحب ويستحق العقوبات.. فيديو

قال محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق، تعليقا على عدم حضور الزمالك لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، :" إحنا في عام 2020 ونشعر بالضيق نتيجة تلك النوعية من الأزمات".

وأضاف محمد أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" وكان من الضروري أن يكون هناك قرارات وإجراءات واضحة معلنة حول مشاركة نادي الزمالك في المباراة".





ومن جانبه قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، :" عدم حضور الزمالك للمباراة يعتبر الزمالك منسحبا من المباراة طبقا للوائح".





وتابع أحمد الشناوي في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج:" اتحاد الكرة أكد انه سيطبق اللائحة على نادي الزمالك لعدم حضور مباراة القمة أمام النادي الأهلي".





وأكمل أحمد الشناوي:" اتحاد الكرة أجل المباراة ساعة لانه كان على يقين بوصول أتوبيس الزمالك في الموعد المحدد لخوض المباراة ولكن نادي الزمالك لم يصل إلى ستاد القاهرة ".



