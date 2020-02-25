AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الاهلي.. فرمان الخطيب بعد انسحاب الزمالك.. وموقف رمضان صبحي من مباراة صن داونز

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الاثنين، الموافق 24 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن النادي الاهلي، كان أهمها، ما يلي:

اعلن الحكم الليتواني لمباراة الاهلي والزمالك فى القمة 120 التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز.


انتقد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق تصرف إدارة نادي الزمالك بعدم إرسال فريق كرة القدم بالنادي الأبيض إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 4 في الدوري.

احتفل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفوز في مباراة القمة على الرغم من عدم وصول فريق الزمالك الى استاد القاهرة لخوض المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن اصدار محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي فرمان بشأن مباراة الاهلي والزمالك في القمة 119.


أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني تلقى تعليمات من رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، بعدم الحديث إعلاميُا عن مباراة القمة أمام الزمالك.

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اننا نسعى لتوصيل رسالة للجميع بضرورة تطبيق والالتزام باللوائح والقوانين في كرة القدم .

علق شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي على نية الزمالك في التقدم بتظلم إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن اعتبار الأحمر فائزًا بمباراة القمة أمام الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استبعاد رمضان صبحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك فى القمة 120

أخبار الرياضية| الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويلعب بالناشئين.. حكم القمة عايز يتفسح.. أمطار غزيرة باستاد القاهرة

الحكم يستعد لإصدار فرمان.. التفاصيل الكاملة لإلغاء القمة 120 بين الأهلي والزمالك

إلغاء القمة 119 بعد انسحاب الزمالك.. وإعلان الأهلى فائزا

كيف استغل الأهلي انسحاب الزمالك من مباراة القمة 120.. ماذا فعل فايلر

رغم غياب الزمالك.. وليد سليمان يحتفل بفوز الأهلي بالقمة داخل استاد القاهرة

ترشيحاتنا

فايلر للجهاز الفني للأهلي: لم أر هذا الموقف في حياتي

السيول تغرق شوارع التجمع الخامس

وزير كويتي يغلق صيدلية بعد ابتزازه على يد مصري: عيب اللي تسويه ..فيديو

أخبار الزمالك.. الأبيض ينسحب من القمة.. وسائق تاكسي يفضح اللاعبين.. وعقوبات رادعة تنتظره

التعليم تنفي تعطيل الدراسة غدا: القرار في يد المحافظين

الأهلي يكشف موقف كهربا وأجاي من مباراة دجلة .. ويؤكد: تظلم الزمالك لإعادة القمة لا يخصنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصم ٤٠٠٠ على موديلات شانجي ٢٠٢٠.. تعرف على الأسعار الأصلية والمواصفات

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر