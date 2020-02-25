اخبار الاهلي.. فرمان الخطيب بعد انسحاب الزمالك.. وموقف رمضان صبحي من مباراة صن داونز

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الاثنين، الموافق 24 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن النادي الاهلي، كان أهمها، ما يلي:





اعلن الحكم الليتواني لمباراة الاهلي والزمالك فى القمة 120 التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز.









انتقد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق تصرف إدارة نادي الزمالك بعدم إرسال فريق كرة القدم بالنادي الأبيض إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 4 في الدوري.





احتفل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالفوز في مباراة القمة على الرغم من عدم وصول فريق الزمالك الى استاد القاهرة لخوض المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن اصدار محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي فرمان بشأن مباراة الاهلي والزمالك في القمة 119.









أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني تلقى تعليمات من رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، بعدم الحديث إعلاميُا عن مباراة القمة أمام الزمالك.





قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اننا نسعى لتوصيل رسالة للجميع بضرورة تطبيق والالتزام باللوائح والقوانين في كرة القدم .





علق شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي على نية الزمالك في التقدم بتظلم إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن اعتبار الأحمر فائزًا بمباراة القمة أمام الأبيض.