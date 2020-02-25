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محافظات

مستقبل وطن ينظم برنامجا تدريبيا للشباب بالوادي الجديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:21 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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منصور ابوالعلمين

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الاثنين، برنامجًا تدريبيًا للشباب في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.

أكد محمد على عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن أمانة الحزب بدأت تنفيذ برنامج للتنمية البشرية لشباب المركز بقاعة "النجار" بمدينة موط بمركز الداخلة، بعنوان "القيم الإيجابية في مواجهة الحرب النفسية"، بالتعاون مع مؤسسة "إدراك"، وحاضر في الدورة الدكتور شريف أبو فرحة، المحاضر العالمي، وصاحب مؤسسة "إدراك" المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وأضاف محمد، أن البرنامج لمدة يوم واحد فقط، ويهدف إلى التعرف على النجاح ومكوناته، وتعلم كيفية التحكم في الذات والسيطرة عليها، وكيفية زيادة الثقة والتحفيز للوصول لما تريد.

ولفت إلى أن محاور البرنامج هي: "الاعتقاد والتوقع وتأثيرهما على حياتنا، الأهداف وكيفية الوصول لها، وكيفية الوصول للنجاح، الدوافع والحماسة وكيف ننميها، التركيز والجاذبية وكيف نستغلها، العادات والاستفادة منها في تحسين حياتنا".

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