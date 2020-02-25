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6 مصممات يشاركن بعرض أزياء "أنا شرقية" لـ أميمة عزوز

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:52 ص
مصممة الازياء أميمة
مصممة الازياء أميمة عزوز
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آية التيجي
تقدم مصممة الأزياء السعودية في عرض الأزياء الخاص بها بالقاهرة والذي يحمل اسم "أنا شرقية" عددا من مصممات الأزياء الشابات، واللاتي يشارك أغلبهن للمرة الأولى بتقديم تصميماتهن بالقاهرة، وذلك لتقديمهمن للسوق المصرية وإتاحة الفرصة لهن بعرض تصميماتهن كخطوة أولى.

ويمزج عرض الأزياء بين الطابع التراثي والعصري، ويقام بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة يوم 4 من أبريل المقبل. 


وتقدم خلاله مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز مجموعتها لموسم صيف 2020، إلى جانب تقديم 7 مصممات أزياء سعوديات. 

وتشارك ٦ من مصممات الأزياء للمرة الأولى بالقاهرة، وهن: سوزان بغدادي، عهود حلواني، سارة سندي، سوزان أزهر، حنين بري، فوز ال زايد و نوف النفيسة.  

ويحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن نقلي، ونخبة من النجمات والمشاهير وسيدات المجتمع، ويتضمن الحدث فقرات ترفيهية، وفقرة فنية خاصة من التراث السعودي.
6 مصممات يشاركن بعرض أزياء "أنا شرقية" لـ أميمة عزوز
6 مصممات يشاركن بعرض أزياء "أنا شرقية" لـ أميمة عزوز
6 مصممات يشاركن بعرض أزياء "أنا شرقية" لـ أميمة عزوز
6 مصممات يشاركن بعرض أزياء "أنا شرقية" لـ أميمة عزوز
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