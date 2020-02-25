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مرأة

بـ 2 جنيه ..علاج مهمل لانسداد الأنف خلال 5 دقائق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:53 ص
بجنيهين ..علاج مهمل
بجنيهين ..علاج مهمل لأنسداد الأنف خلال 5 دقائق فقط
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أسماء عبد الحفيظ
 يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة انسداد الأنف بسبب أنخفاض درجة الحرارة وكثيرة الأمطار ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحصول على أسرع علاج لإنسداد الأنف ولكنه مهمل بالرغم من انخفاض سعره فهو لن يكلف سوى جنيهين فقط .

كشف موقع "بولد سكاى" الشهير أن هناك مشروبا ساخنا لن يكلفك سوى جنيهين فقط يعالج انسداد الأنف فور تناوله فهو بمثابة الكوب السحرى.
 

الشاي الساخن مع الفلفل الأسود:

هذا هو أكثر علاج منزلي مقبول على نطاق واسع لانسداد الأنف. الفلافونويد الموجود في الشاي بمثابة عوامل مضادة للالتهابات. عندما تضيف الفلفل الأسود إليه، فإن التأثير سيكون أقوى بسبب وجود بيبيرين في الفلفل الأسود.

 جرب هذه النصيحة السهلة والفعالة للتحلص من متاعب الأنف المسدود والتنفس بسهولة.
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