بـ 2 جنيه ..علاج مهمل لانسداد الأنف خلال 5 دقائق

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة

الأنف

بسبب أنخفاض درجة الحرارة وكثيرة الأمطار

،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحصول على

الأنف ولكنه مهمل بالرغم من

سعره فهو لن يكلف سوى جنيهين فقط .

انسدادلإنسدادانخفاض