هاني حتحوت يوجه رسالة مهمة لوزير الرياضة بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك..فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن وزارة الرياضة غائبة اليوم عن المشهد، رغم الأحداث التى شهدتها القمة 119 بين الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولي ، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز .





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك انسحب من القمة 119، وسط أحداث مؤسفة، وغياب تام من وزارة الرياضة.





وأوضح هانى حتحوت، إن وزارة الرياضة، كان يجب أن يكون لها دور استباقي خاصة أن دورها هو التنسيق وتوفيق الأوضاع بين الكل ، مشددا أن الجميع كان ينتظر تحرك وزارة الرياضة، ولكن ذلك لم يحدث.