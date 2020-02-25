رقم صادم لعدد المشتنبه في إصابتهم بفيروس كورونا بإيران

كشف إيرج حريرتشي مساعد وزير الصحة الإيراني عدد ضخم من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.









وبحسب "إيران إنترناشونال"، إن إيران لديها 916 مريضا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد.









وأضاف أن الفحوصات أكدت إصابة 61 شخصا بالفيروس.









إلى ذلك، قال مهران ورناصری، مساعد رئيس جامعة درمان للعلوم الطبية إنه تأكد إصابة اثنين آخرين.









وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أنه تم تعليق ووقف الاحتفالات والتجمعات في مدينة قم، حيث انتشر فيروس كورونا في إيران بشكل مؤقت، لكن الجماهير أزالوا الحواجز وأقاموا صلاة جماعية في ضريح قم.









ويصل فريق من منظمة الصحة العالمية إلى إيران اليوم الثلاثاء؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" الذي أظهر علامات على الانتشار السريع في إيران.









قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بكورونا في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية.









وأضاف أنه "يجب أن نكون "حذرين للغاية" بشأن الموجة الأولى من كورونا في إيران. و"قد نركز فقط على الحالات الخطيرة لارتفاع معدلات الوفيات".









وقال نائب الصحة في جامعة همدان للعلوم الطبية إن شخصا واحدا توفي في هذه المحافظة بسبب فيروس كورونا.









وقالت القناة نقلا عن مصادر إن عدد الوفيات في إيران ارتفع إلى 59 شخصا، وتوفى 19 منهم في مستشفى نكوئي، وقامت الحكومة بإعلان وفاة هؤلاء الأشخاص لأسباب أخرى غير الإصابة بفيروس كورونا.



