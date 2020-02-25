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في أول ظهور تليفزيوني.. شقيقات أحمد زكي: عايزين مقتنياته ومينفعش تترمي كده.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:47 ص
شقيقات احمد زكي
شقيقات احمد زكي
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هاني حسين
قالت منى عطية جمعة شقيقة أحمد زكي، في أول ظهور تليفزيوني بعد بيع مقتنيات  الراحل أحمد زكي، :"  أحمد زكي كان أكتر من أخ  وكان كل حاجة حلوة في حياتنا وبعد علمنا ببيع مقتنيات أحمد زكي مكناش عارفين نعمل إيه".

وأضافت منى عطية في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :"  كانت وصيةأحمد زكي لي  «بوصيكي يا حبيبتي  بانكم لا تشاركوا في اي لقاء صحفي»".

وتابعت منى عطية:"  بعد وفاة أحمد زكي  قابلنا الفنانة يسرا وطلبت والدتي منها  بعدم إجراء أي لقاء صحفي معها على الإطلاق".

ولفتت:"  مقتنيات  أحمد زكي  ملك الشعب المصري بأكمله وليس ملك شخص بعينه وكيف يتم التهاون فيها وبيعها  وابني طلب من نقيب الممثلين  بالحصول على مقتنيات أحمد زكي فقط ".

وقالت إيمان عطية جمعة شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي،  :" بعد بيع مقتنيات أحمد زكي كان لازم نظهر ومينفعش تترمي  وأحمد زكي لا يستحق ذلك على الإطلاق".
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