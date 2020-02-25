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محافظات

أمطار غزيرة على طور سيناء وتساقط الثلوج في سانت كاترين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:48 ص
مدينة طور سيناء
مدينة طور سيناء
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ايمن محمد
تعرضت مدينة طور سيناء  لامطار غزيرة، بالإضافة إلى أخرى متقطعة علي مدن خليج السويس والعقبة لم تؤثر علي الحركة  السياحية او السفاري والرحلات البحرية .

وفي سياق متصل  بدات مدينة سانت كاترين تستقبل الموجة الثانية  من الثلوج، حيث تعرضت للموجة الاولي في يناير الماضي .

 وحسب  توقعات الارصاد الجوية  ستتعرض المدينة  لتساقط كثيف للثلوج  في كل انحائها، في وقت تستعد فيه لاستقبال السياح من عاشقي الثلوج .

 ومن جهته، اكد يوسف منسي  مدير مركز  عمليات  جنوب سيناء، أن المحافظة تعرضت لسقوط امطار بشكل متقطع ولكنها  لم تؤثر  علي الحركة السياحية في السفاري  والرحلات البحرية ، مطالبا السائقين  بتوخي الحذر والحيطة  طوال القيادة.

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أمطار غزيرة على طور سيناء وتساقط الثلوج في سانت كاترين
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