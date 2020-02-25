أمطار غزيرة على طور سيناء وتساقط الثلوج في سانت كاترين

تعرضت مدينة طور سيناء لامطار غزيرة، بالإضافة إلى أخرى متقطعة علي مدن خليج السويس والعقبة لم تؤثر علي الحركة السياحية او السفاري والرحلات البحرية .





وفي سياق متصل بدات مدينة سانت كاترين تستقبل الموجة الثانية من الثلوج، حيث تعرضت للموجة الاولي في يناير الماضي .





وحسب توقعات الارصاد الجوية ستتعرض المدينة لتساقط كثيف للثلوج في كل انحائها، في وقت تستعد فيه لاستقبال السياح من عاشقي الثلوج .





ومن جهته، اكد يوسف منسي مدير مركز عمليات جنوب سيناء، أن المحافظة تعرضت لسقوط امطار بشكل متقطع ولكنها لم تؤثر علي الحركة السياحية في السفاري والرحلات البحرية ، مطالبا السائقين بتوخي الحذر والحيطة طوال القيادة.





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