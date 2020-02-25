جولة ميدانية لمحافظ الفيوم لمتابعة الحركة المرورية وإجراءات التعامل مع سقوط الأمطار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من الشوارع والميادين، للوقوف على الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة، والتأكد من انتظام الحركة المرورية وحالة المرافق العامة، والخدمات المقدمة للمواطنين.





وخلال الجولة التفقدية، رصد المحافظ تجمعات للأمطار بميدان المسلة، موجهًا رئيس مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتوفير سيارات لكسح المياه المتجمعة، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.





وأكد محافظ الفيوم انتظام الحركة المرورية وتواجد رجال المرور بمختلف الشوارع والميادين، معربًا عن شكره لجميع رجال الشرطة وضباط وأفراد المرور على جهودهم الكبيرة فى تسهيل الحركة المرورية وانضباطهم فى آداء عملهم على الوجه الأمثل للحفاظ على سلامة المواطنين.





وأصدر "الأنصاري" توجيهاته لرؤساء المدن بمراجعة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيئ والتعامل الفورى مع سقوط الأمطار، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة، لمتابعة الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فورى، للحفاظ على سلامة المواطنين.





وراجع محافظ الفيوم مع وكيل وزارة الري خطة المديرية في التعامل مع الأمطار واطمأن على مناسيب المياه في الممرات المائية، موجهًا بالمرور على مخرات السيول وتطهيرها بشكل دورى تحسبًا لأى طوارئ قد تتعرض لها المحافظة.