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سمير عمر يحاور وزير الشباب والرياضة تحت سفح الهرم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:16 ص
سمير عمر يحاور وزير
سمير عمر يحاور وزير الشباب والرياضة تحت سفح الهرم
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عبد الخالق صلاح
في حلقة الليلة، الثلاثاء، من برنامج "أهل مصر" الذي يبث على فضائية "سكاي نيوز" عربية، يناقش مقدم البرنامج سمير عمر، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في حوار، تحت سفح الهرم، في أزمة مراكز الشباب، وعدالة توزيع الخدمات الرياضية على مختلف محافظات الجمهورية.

كما يعرض لأسئلة مجموعة من الشباب للوزير بشأن الاهتمام بالألعاب الفردية أسو بكرة القدم وتبني المواهب الشابة و الأبطال الأولمبيين ، كما يناقش أزمات الرياضة المصرية ويفتح ملف عودة الجماهير للمدرجات وضوابطه.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج يناقش سمير عمر مع المؤرخ الموسيقي الدكتور زين نصار والشاعر محمد العسيري أزمة أغاني المهرجانات وجذور الغناء الشعبي في التاريخ المصري الحديث .

ويبحث سبل مواجهة الأغاني الهابطة والمفردات المبتذلة وهل يمكن أن يكون المنع طريقا للحل ؟ وما هو دور وزارة الثقافة ومؤسسات الدولة المختلفة في مواجهة هذه الموجة وتبني المواهب الشابة وإفساح المجال أمام المبدعين الحقيقيين.

كما ينفرد سمير عمر في الفقرة الثالثة من الحلقة بأول حوار مع عضوات فرقة " بنات السيرة الهلالية" ويفتح حوارا مع المنشد الديني الشيخ زين محمود عن السيرة الهلالية وتجربة روايتها لأول مرة من قبل النساء.
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