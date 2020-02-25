محافظ الغربية: انتهاء المرحلة الأولى لتطوير المجمع الصناعي للغزل والنسيج بالمحلة.. فيديو

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،إن الغربية بها مجمع صناعي للغزل والنسيج، وبعض الصناعات الأخرى متواجدة في المحلة الكبرى.





وأضاف طارق رحمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون دراما ، أن المجمع سننتهي منه على 3 مراحل، المرحلة الأولى انتهينا من ادخال المرافق بها ومساحتها 11 فدانا ويوجد بها 6 نماذج صناعية، وتضم 615 ورشة .





وأوضح طارق رحمي ، أن تجزئة الغزل والنسيج يساعد على التكامل مثلما يحدث في الصين ان تكون هناك مصانع صغيرة تعمل على تكملة بعضها البعض لإنتاج صناعة كبيرة بعد ذلك .





وتابع طارق رحمي ، أن الدولة تقوم بدعم تجديد شركة الغزل والنسيج من خلال شركة سويسرية .



