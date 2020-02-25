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مرأة

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض للمطر؟

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:30 ص
المطر
المطر
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هاجر هانئ
شهد اليوم البلاد حالة من الطقس السيئ و هطول الأمطار والسيول فى معظم المناطق، لذا قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، أن تعتبر ماء المطر من الأشياء التى تتمتع بالكثير من الفوائد الصحة.

كشف النادي، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود إلى جسم الأنسان بمجرد تعرضه للأمطار أو باستخدام ماء المطر، وكان أبرزها ...
-يعالج ويخفف ظهور حب الشباب 
-يشفي من كثير من المشاكل الصحية كالمشاكل المتعلقة بالإنجاب.
-يعالج الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وعسر الهضم.
-يساعد على خفض ضغط الدم .
-يساعد على تقوية النظر.
-يعالج الاكتئاب و يجعلك أكثر حيوية و نشاطا
- يخلصك من التعب والتوتر 
وأضاف النادي، أن يمكنك استعمال ماء المطر من خلال  تجميع كمية من ماء المطر واستخدامها أو شرب مياه المطر والاغتسال منه لأكثر من مرة.

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