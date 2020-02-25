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رياضة

مرتضى منصور: الأمطار والعناية الإلهية أنقذتنا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:15 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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حسام الحارتي
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن العناية الإلهية تدخلت في الوقت المناسب بهطول الأمطار بشدة قبل مباراة القمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع طارق يحيي في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" على الرغم من هطول الأمطار بشدة وهذا التدخل الإلهي إلا أن عمرو الجنايني لم يتعظ وأصر على عدم تأجيل المباراة".


واستشهد مرتضى منصور بواقعة جينراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا ان قرار اعادة مباراة الزمالك أمامه تم الاستناد خلاله لإقامة مباريات أخرى في القاهرة في نفس اليوم، في الوقت الذي تم إلغاء 3 مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاصمة..

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