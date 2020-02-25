ربيع ياسين: بطولة كأس العرب احتكاك قوي لمنتخب الشباب.. فيديو

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن بطولة كأس العرب تعد احتكاكا قويا للاعبين، من خلال المواجهات القوية، سواء أمام الجزائر والسعودية وفلسطين.





وقال ربيع خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بطولة العرب تعد احتكاك قوي للاعبين لأننا نواجه مدارس كثيرة ونأخذ خبرات".





وعن مباراة القمة، قال: "كان يجب أن تٌلعب، كنت أتمنى أن الموقف يبقى أفضل من ذلك بكثير".





وتأهل منتخب مصر للشباب لدور الثمانية عقب الفوز على الجزائر وفلسطين والتعادل أمام منتخب السعودية .