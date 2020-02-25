أنا في صدمة.. رغدة تتحدث عن بيع مقتنيات أحمد زكي

قالت الفنانة رغدة، تعليقا على بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي: "أحمد زكي اِتْيَتم في الدنيا والآخرة، و لو سبنا الموضوع كده روحه هتلعنا 100 ألف مرة يوميا".





وأضافت رغدة في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية": "أ نا في صدمة منذ أمس".





وتابعت رغدة: "رامي شقيق هيثم أحمد زكي من الأم هو وريث غير شرعي لمقتنيات أحمد زكي"، مضيفة: " رامي لم يعش في مصر واتولد وتربي في لندن ولا يعلم شيئا عن أحمد زكي وليس له صلة بأحمد زكي وأسرته ولا علاقة له بتاريخ أحد رموز الفن المصري".





ولفتت رغدة إلى أنها كانت تتمنى أن يتوجه الوريث رامي إلى نقيب الممثلين وأسرة أحمد زكي لإعطائهم مقتنيات أحمد زكي.