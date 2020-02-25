AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا في صدمة.. رغدة تتحدث عن بيع مقتنيات أحمد زكي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:17 ص
رغدة
رغدة
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة رغدة، تعليقا على بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي: "أحمد زكي اِتْيَتم في الدنيا والآخرة، ولو سبنا الموضوع كده روحه هتلعنا 100 ألف مرة يوميا".

وأضافت رغدة في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية": "أنا في صدمة منذ أمس".

وتابعت رغدة: "رامي شقيق هيثم أحمد زكي من الأم هو وريث غير شرعي لمقتنيات أحمد زكي"، مضيفة: "رامي لم يعش في مصر واتولد وتربي في لندن ولا يعلم شيئا عن أحمد زكي وليس له صلة بأحمد زكي وأسرته ولا علاقة له بتاريخ أحد رموز  الفن المصري".

ولفتت رغدة إلى أنها كانت تتمنى أن يتوجه الوريث رامي إلى نقيب الممثلين وأسرة أحمد زكي لإعطائهم مقتنيات أحمد زكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف زكي مهددا: «مش هنسيب حق أحمد زكي» ..فيديو

مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي و محامي شقيق هيثم أحمد زكي.. فيديو

تفاصيل بيع ميراث الفنان الراحل أحمد زكى.. فيديو

بعد أزمة بيع شقة أحمد زكي.. هاني مهنا يطالب بتشريع قانون لحماية مقتنيات الفنانين والمبدعين.. فيديو

بعد رحيل هيثم أحمد زكى .. مقتنيات والده تواجه المجهول .. وزارة الثقافة تتدخل لحل الأزمة وأشرف زكى يرفع قضية

وريث هيثم زكي يقاضي نقيب المهن التمثيلية بسبب مقتنيات شقيقه

ترشيحاتنا

شاهد آخر ظهور لـ مى كساب بلوك جديد

باستثناء طهران.. قرار عاجل لـ مطار دبي بعد انتشار كورونا في إيران

#ادعم_الزمالك يتصدر تويتر.. ومغردون: مكملين فرحتنا

حدث ليلا .. كواليس رحلة أتوبيس الزمالك.. زيادة مرعبة لضحايا كورونا.. حريق بالعاشر من رمضان

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور

بسبب كورونا.. اليابان تعلق مباريات كرة القدم وتستعد لغلق المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور