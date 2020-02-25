خبير لوائح: الزمالك مهدد بالهبوط للدرجة الثانية.. فيديو

قال محمد فضل الله خبير اللوائح، أن فريق الزمالك سيهبط إلى الدرجة الأدنى، في حالة استمرار انسحابه من المباريات خلال الفترة المقبلة.





وأضاف محمد فضل الله خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن إعلان عقوبات السوبر، كان يجب الإفصاح عنها بعد لقاء الزمالك والأهلي في مباراة القمة، وليس قبلها خاصة أن مباراة الدورى تأجلت لأكثر من مرة.





وأوضح محمد فضل الله إن التوقيت الذي أعلن فيه العقوبات كان خاطئ، وأهم شيء في القرار توقيت اتخاذه، مشيرا إن الجبلاية لم تتخذ العقوبات المناسبة رغم الأحداث المؤسفة التى حدثت عقب المباراة.





وأشار محمد فضل الله، إن اتحاد الكرة، سيأخذ قرار العقوبة المناسبة للزمالك، ولكن إذا استمر الزمالك في الإنسحاب من المباريات سيهبط للدرجة الأدنى، مشددا إن اتحاد الكرة سيعلن رسميا انسحاب الزمالك وفوز الأهلي وخصم ٦ نقاط من الأبيض نهاية الموسم.





وأكد محمد فضل الله، إن الزمالك لن يخصم منه أية نقاط فى حال تمكن إثبات الزمالك من تعرضه لظروف قهرية منعته من الوصول لملعب المباراة.